information fournie par So Foot • 16/10/2023 à 17:08

Le Maccabi Haïfa et le Maccabi Tel-Aviv demandent le report de leurs matchs européens

Après le report des matchs de l’équipe nationale israélienne ou la suspension du championnat national, les conséquences de l’escalade de violence entre le Hamas et Israël sur le foot se multiplient. En effet, le Maccabi Haïfa et le Maccabi Tel-Aviv demandent aujourd’hui à l’UEFA le report de leurs matchs respectifs face à Villarreal en Ligue Europa (qui doit se disputer en Espagne) et face au FK Zorya Louhansk en Ligue Europa Conférence (en Israël) ; les deux matchs devaient se tenir le jeudi 26 octobre. Les communiqués des deux clubs précisent que leur décision a été prise en coordination.

