Le loup trouve de nouvelles zones d'habitat en France

Même si récemment un individu a été vu en Charente, l'Office français de la biodiversité (OFB) vient d'identifier cinq nouvelles « zones de présence permanente » du loup. Deux de ces nouvelles ZPP sont dans la Drôme (La Raye et Roubion-Saou), une en Isère (Vénéon), une entre Savoie et Haute-Savoie (Aravis) et la dernière dans le Var (Dracénie).Le « suivi estival » de la population, mené de mai à octobre, vise notamment à répertorier les cas de reproduction et les zones d'installation, contrairement au « suivi hivernal » qui vise à comptabiliser l'ensemble de la population. Les agents de l'Office ont identifié « 28 cas de reproduction ». Un loup filmé en plein jour par une habitante de Gurat, en Charente Selon l'Office, les ZPP sont maintenant au nombre de 97 ce qui confirme « une expansion spatiale qui se poursuit ». Au total, 80 meutes sont constituées en France. OFB L'OFB relève qu'une « toute première reproduction a été identifiée hors du massif alpin, dans le massif jurassien » dans une meute en limite du Doubs, du Jura et de la Suisse.Lors du dernier bilan hivernal de juin, la population de loups était de 530 adultes contre 430 un an plus tôt. Un chiffre nettement au-delà du seuil de 500 permettant de « résister au risque d'extinction » ce qui a entraîné une hausse du nombre d'animaux pouvant être abattus (100 en 2019).Les éleveurs en colèreÉvidemment cette présence soulève des polémiques chez les éleveurs qui en 2018 ont subi 3 674 attaques contre près de 12 500 animaux, principalement des ovins.En mai dernier, les ministres de la transition écologique et de l'agriculture ont confirmé la volonté du gouvernement de « concilier les activités d'élevage et la préservation des loups ». Loups dans le Vercors : « Le stress permanent » des éleveurs de brebis Plusieurs mesures ont été présentées comme le renforcement des mesures de protection, surtout dans les foyers ...