Le loup gris refait son apparition en Charente : «Il est passé à deux ou trois mètres de la voiture»

« Je venais de déposer mon fils chez sa nounou et rentrais chez moi quand je l'ai aperçu. Il est passé à deux ou trois mètres de la voiture », raconte Marina Varraniac-François.Cette mère de famille âgée de 28 ans n'en revient toujours pas. Lundi, vers 10 heures, elle est tombée nez à nez sur... un loup, à moins d'un kilomètre de chez elle, sur la commune de Gurat, dans le sud-est de la Charente, en lisière de la Dordogne. La jeune femme a eu la présence d'esprit de sortir son smartphone, de filmer et de photographier l'animal : « J'ai d'abord pensé que c'était un gros chien, mais il ressemblait beaucoup à un loup. Il était effrayé, ça se voyait qu'il avait peur. » L'Office français de la biodiversité (OFB) et la préfecture charentaise ont ce mardi matin authentifié cette observation comme étant celle d'un loup gris. Sans le savoir, Marina Varraniac-François a ainsi contemplé le premier canis lupus lupus croisé en Charente depuis le 19 septembre 1926. Ce jour-là, rapporte le quotidien Charente Libre, le loup avait tué onze brebis à Hiesse, à la frontière de la Vienne.Lundi, sa rencontre fortuite s'est rapidement ébruitée dans le département. « Deux experts de l'OFB sont venus le soir même. J'attendais leur confirmation. Pour moi, les loups, c'est en montagne », raconte Marina Varraniac-François, qui habite un hameau perdu entre forêts et champs vallonnés.En phase de recherche de territoireEn Nouvelle-Aquitaine, la présence du loup gris a pourtant été constatée en Dordogne en 2015 puis dans les Pyrénées-Atlantiques en 2018 et 2019. En novembre dernier, c'est un infirmier qui a croisé cette espèce protégée dans les vignes de Saint-Thomas-de-Conac, dans le sud-ouest de la Charente-Maritime.LIRE AUSSI > Déjà 90 loups abattus en 2019 en France, le plafond relevé à 100« Les loups, même s'ils peuvent être curieux, sont d'un naturel craintif », rappelle Jean-Yves Morellec, ...