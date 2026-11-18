Le loup en peluche d'Intermarché ne sera pas disponible à Noël

La peluche du loup d'Intermarché, star d'une pub de Noël qui avait fait le tour du monde l'année dernière, ne sera pas disponible à Noël comme prévu ( AFP / Fred TANNEAU )

La peluche du loup d'Intermarché, star d'une pub de Noël qui avait fait le tour du monde l'année dernière, ne sera pas disponible à Noël comme prévu, a annoncé mercredi Thierry Cotillard, patron du groupement Mousquetaires/Intermarché.

"Notre Loup aura un peu de retard et ne sera pas disponible pour Noël", a écrit Thierry Cotillard dans un message publié sur son compte LinkedIn.

"Des contrôles ont révélé que certaines peluches ne répondaient pas à l'ensemble de nos exigences de qualité", justifie-t-il, assurant que "l'un de nos fournisseurs approvisionnant nos PME partenaires n'a pas respecté notre cahier des charges, sans nous en informer".

"La sécurité des enfants passera toujours avant nos ambitions commerciales", poursuit le président des Mousquetaires, qui s'était engagé l'année dernière à ce que cette peluche, qui doit être produite en France, puisse se retrouver au pied du sapin en 2026.

Mais le "Loup n'a pas dit son dernier mot", le groupe ayant "engagé une nouvelle fabrication", qui sera disponible en précommande le 5 décembre prochain sur le site d'Intermarché.

Thierry Cotillard met cependant en garde contre d'éventuelles ventes frauduleuses de la peluche et incite les consommateurs à "privilégier exclusivement" le site officiel.

Dans le spot publicitaire signé du studio d'animation français Illogic Studios et diffusé en décembre 2025, un loup devient végétarien et se met à cuisiner des légumes pour se faire accepter des autres animaux de la forêt et partager un repas de fêtes avec eux.

Les aventures de ce loup avaient fait le tour du monde et les écoutes de la chanson "Mal-aimé" de Claude François, qui les accompagnent, avaient été multipliées par quatre en dix jours.