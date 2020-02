Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le LOU se reprend et s'impose contre le Racing 92 Reuters • 23/02/2020 à 15:01









Le LOU se reprend et s'impose contre le Racing 92 par Hugo Chalmin (iDalgo) Après la lourde défaite 37-19 subie la semaine dernière à l'UBB, désormais leader du championnat, Lyon devait se ressaisir à l'occasion de la 16e journée de Top 14 contre le Racing 92. Et tout s'est plutôt bien passé pour les Lyonnais dimanche après-midi à Gerland puisqu'ils se sont imposés 29-20 face au 5e du classement. Le LOU connaît pourtant une première période poussive. Il est mis sous pression d'entrée par des Racingmen qui mènent 13-3 au bout de 20 minutes de jeu. Mignot inscrit un essai à la 25e minute pour remettre les siens sur le droit chemin. Les deux formations sont à égalité à la pause. Au retour des vestiaires, la machine rhodanienne se met en marche et domine complètement les débats. Couilloud marque un essai à la 43e minute avant que Fernandez ne viennent inscrire le reste des points du côté de Lyon. Un essai de Trinh-Duc à la 69e minute ne suffira pas pour le Racing qui s'incline logiquement. Fin de série pour les hommes de Laurent Travers qui restaient sur cinq victoires consécutives en championnat.

