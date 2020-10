Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Lou se lance contre l'UBB Reuters • 05/10/2020 à 23:05









Le Lou se lance contre l'UBB par Adonis Vesin (iDalgo) Lyon a empoché la première victoire de sa saison contre Bordeaux-Bègles (27-10). Les hommes de Pierre Mignoni ont déroulé leur jeu, réduisant leurs adversaires à défendre bec et ongles leur camp. Au pied, Berdeu (7e, 29e, 37e, 52e) et Ngatai (10e) ont creusé l'écart (22-0). Berdeu a même envoyé Fainga'a à l'essai (13-0, 14e). Seulement, le Lou a baissé de rythme à l'heure de jeu, desservi par le carton jaune de Rodda sanctionné par l'essai de Dweba (22-5, 62e). L'UBB a déroulé pendant les vingt dernières minutes, Moefana a concrétisé la domination girondine (22-10, 80e). Finalement, Ivaldi a clôturé le score sur un dernier maul rhodanien (27-10). Lyon se déplacera à Pau le week-end prochain, les Bordelo-Béglais recevront Clermont.

