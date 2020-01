Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le LOU quitte la compétition sur une défaite Reuters • 18/01/2020 à 16:45









Le LOU quitte la compétition sur une défaite par Matthieu Cointe (iDalgo) Lyon n'a pas réussi à obtenir une deuxième victoire en Coupe d'Europe. Éliminé avant le coup d'envoi, le LOU a tout de même joué le jeu mais s'est incliné face à Northampton, un habitué de la compétition (24-36). Les Français avaient pourtant bien débuté la rencontre. Après avoir encaissé le premier essai, Lyon en transformait deux puis inscrivait une pénalité pour revenir aux vestiaires sur le score de 17 à 5. Mais en seconde période, les Saints ont fait la loi avec un dernier quart d'heure prolifique de trois essais. Malgré la défaite, Ngatai a été élu homme du match et a marqué pour son équipe. Côté Anglais, Furbank et Fish se sont occupés de crucifier les Lyonnais en fin de match et d'obtenir le bonus offensif. Northampton peut encore espérer se qualifier pour les quarts de la compétition tandis que le LOU devra se concentrer sur la réception de Toulon en Top 14 la semaine prochaine.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.