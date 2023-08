Le LOSC rattrape Nice sur le fil en ouverture de la saison

Sofiane DIOP of Nice and Bafode DIAKITE of Lille during the Ligue 1 Uber Eats match between OGC Nice and LOSC Lille on August 11, 2023 at Allianz Riviera, in Nice, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport)

Lille a égalisé au beau milieu du temps additionnel pour arracher un point sur la Côte d'Azur (1-1) en match d'ouverture de la saison de Ligue 1.

OGC Nice 1-1 LOSC

Buts : Laborde (18 e ) pour le Gym // Diakité (90 e +4) pour le LOSC

L’arbitrage français continue sa mue et dans le sillage du Mondial 2022, le temps additionnel des rencontres de Ligue 1 va désormais gagner en longueur. Ainsi, l’histoire se souviendra que la première victime de cette réforme s’appelle Francesco Farioli. L’entraîneur italien, qui découvrait la Ligue 1 ce vendredi soir en ouverture de la saison, filait vers une opération parfaite (un avantage au tableau d’affichage avec trois tirs cadrés et 40% de possession) à l’occasion de sa première en match officiel à la tête de l’OGC Nice, face à Lille. Et puis ces six minutes de plus à la fin du temps réglementaire, ce marquage lâche de la défense locale et ce coup de casque de Bafodé Diakité à la 90 e +4, sur un coup franc côté gauche botté par Angel Gomes, ont tout fait foirer. En guise de lever de rideau de l’exercice 2023-2024, Aiglons et Dogues – dont certaines recrues ont pu pointer le bout de leur nez – partagent finalement les points (1-1).…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com