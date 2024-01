Le LOSC, meilleur club du monde en termes de trading

Lille influence le monde.

Cette semaine, dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du football CIES a classé les 50 meilleurs et 50 pires clubs, dans le monde, en termes de trading (les achats et reventes) de joueurs. Les calculs, en millions d’euros, prennent en compte les transactions de joueurs non issus des centres de formation et s’étalent de 2014 à 2023. À ce jeu-là, c’est Lille qui tient la corde (386 millions de bénéfices, le CIES cite d’ailleurs les ventes de Nicolas Pépé, Victor Osimhen et Sven Botman) devant l’Ajax (317 millions), Salzbourg (233 millions) et Monaco (218 millions). La galaxie Red Bull se porte d’ailleurs très bien puisque c’est Leipzig qui ferme le top 5 avec 216 millions d’euros de bénéfices.…

LP pour SOFOOT.com