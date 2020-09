Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le LOSC maîtrise Nantes et grimpe à la première place Reuters • 25/09/2020 à 23:34









Le LOSC maîtrise Nantes et grimpe à la première place par Matthieu Cointe (iDalgo) Lille reste sur sa bonne lancée. L'équipe de Christophe Galtier s'est imposée vendredi soir face au FC Nantes, lors du match d'ouverture de la 5ème journée de Ligue 1 (2-0). Au stade Pierre-Mauroy, les Dogues ont maîtrisé leur sujet. Ils ont été récompensés par un but CSC de Nicolas Pallois juste avant la mi-temps. Burak Yilmaz a quant à lui inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs en toute fin de rencontre sur pénalty et éteint les derniers espoirs nantais. Le LOSC est invaincu depuis le début de la saison (3 victoires, 2 nuls) et s'empare provisoirement de la première place du championnat, devant l'AS Saint-Étienne et le Stade Rennais. De leur côté, les hommes de Christian restent sur une série de 3 matches sans succès. Nantes est 14ème.

