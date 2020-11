Le LOSC fracasse Milan

Superbes collectivement et emmenés par un Yazici en lévitation et auteur d'un triplé, les Dogues ont dominé avec autorité un AC Milan ectoplasmique ce jeudi, à San Siro (0-3).

AC Milan 0-3 LOSC

Le cadeau de Romagnoli, la malice de Yazici

Comment résumer l'affaire? Peut être par une statistique, alors que le Milan ne s'était jamais incliné par trois buts d'écarts sur sa pelouse en Europe dans son histoire. Peut être par le score, sans appel. Ou alors, plus simplement par l'impression de force que dégage tout simplement ce LOSC là. Supérieurs collectivement, parfaitement en place tactiquement, les Dogues ont miniaturisé un AC Milan qui était avant le match de ce soir invaincu depuis 24 rencontres, toutes compétitions confondues.Ramener sur le plancher des vaches un club en pleine lévitation. Telle est la mission du LOSC ce soir, face à des Lombards pour qui la défaite est chose inconnue depuis de longs mois. Comment gâcher l'interminable? Lille, dominé techniquement et obligé de défendre en bloc bas, doit d'abord se résoudre à opter pour l'option contre-soirée dans la cuisine : beaucoup de monde se concentre dans un espace rikiki, à savoir la surface lilloise, Milan n'hésitant pas à morde haut les Dogues, à l'image des nombreuses montées d'Hernandez. Sauf que le LOSC assure son affaire et s'envoie des shot bienvenus de plaisir à chaque fois que Jonathan David et compagnie s'aventurent dans le grand salon milanais. En contre, le Canadien s'offre un face-à-face contre Donnarumma, remporté par le gardien italien, quand les courses et mouvements d'Ikoné et Sanches sont souvent inspirés. Mais c'est Yazici qui vient le premier reboucher le champagne milanais. Le Turque, légèrement poussé par Romagnoli, se laisse intelligemment tomber, et obtient un penalty évident. L'ancien joueur Lire la suite de l'article sur SoFoot.com