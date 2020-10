Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le LOSC et l'OGC Nice se séparent sur un match nul Reuters • 25/10/2020 à 19:21









Le LOSC et l'OGC Nice se séparent sur un match nul par Samuel Messberg (iDalgo) Le LOSC et l'OGC Nice s'affrontaient pour le compte de la 8ème journée de Ligue 1 à l'Allianz Rivieira. Les deux équipes se sont séparés sur un score nul de 1-1. Les Niçois avaient pourtant ouvert le score grâce à Kasper Dolberg à la 50ème minute après un excellent mouvement. Les Lillois ont répondu 9 minutes plus tard grâce à un superbe but de Burak Yilmaz. Au classement les Niçois gardent la 5ème place et pointent à 4 points du PSG en tête du championnat. Les Lillois sont eux 2ème à égalité de points avec les Parisiens. Après leurs match d'Europa League Lillois et Niçois affronteront respectivement Lyon et Angers pour le compte de la 9ème journée.

