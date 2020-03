Le LOSC enchaîne en passant sur Nantes

Au-dessus de son hôte, Lille s'impose sur le plus petit des scores et reste plus que jamais dans la course au podium. De la tête, Benjamin André a signé le seul pion de la rencontre.

Nantes 0-1 Lille

LaFont fait la police

S'il était devant son petit écran, André Villas-Boas a dû se demander où était passée la formation qui avait terrassé la sienne huit jours plus tôt. Après son coup d'éclat au Vélodrome (1-3), le FC Nantes a réalisé la prestation opposée, devant son public, et a logiquement laissé filer trois points contre le LOSC. Auteurs d'un match sérieux et autoritaire, les Nordistes signent un cinquième succès en six matchs de championnat, face à un adversaire qui n'était qu'à trois points dans le rétro, et gardent Rennes (troisième) à portée de tir. C'était un tournant d'un côté comme de l'autre ? Les enseignements sont là.Les Dogues donnent le ton dès le début de partie et les occasions sont du côté visiteur : une sortie kamikaze d'Alban Lafont (sur Victor Osmihen) seulement sanctionné d'une biscotte (8), une frappe en pivot de Jonathan Ikoné au point de penalty contrée par Andrei Girotto (18e) et des têtes trop timides sur corner. Lille est aux commandes, Nicolas Pallois en difficulté et Ikoné intenable : le gaucher offre la balle d'ouverture du score à Loïc Rémy (auteur d'un doublé huit jours plus tôt) mais Lafont sort cette fois parfaitement (23) puis le portier des Canaris détourne une reprise piquée de José Fonte sur coup de pied de coin (25). Les chiffres sont trompeurs : à la pause les hommes de Galtier n'ont accroché le cadre adverse qu'à trois reprises, soit autant que les ouailles de Christian Gourcuff.