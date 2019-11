Le London Latin Jazz Festival, reflet de la diversité londonienne

Brésil, Argentine, Colombie, Portugal, et bien entendu Cuba. Le temps d'une édition, le London Latin Jazz Fest s'est transformé en festival de toutes les musiques latines.

La B.O. qui s'était spécialisée funky

Octobre 2018. PizzaExpress Live, Soho. Le brésilien Aleh Ferreira, ancien chanteur de Banda Black Rio, apporte une conclusion festive et funky au London Latin Jazz Fest. Lundi 21 octobre 2019. Comme pour prolonger la fête, le festival londonien invite l'iconique Ed Motta. Bien que controversé dans son royaume, le pianiste brésilien est encensé dans le monde entier. Logiquement, la setlist se concentrera sur le récent Criterion of The Sense ainsi que le formidable AOR (2013), pour Adulte Oriented Rock, pop californienne funky des années 70 et 80 (On parle aussi de soft rock), importé en France par feu le programme europe 2.

Le tout forme un ensemble cohérent, entre Boz Scags et Steely Dan, Christopher Cross et Michael Mc Donald. Si pour Eduardo, Donald Fagen est un modèle, on pense également à Al Jarreau mais aussi à Stevie Wonder. Debout au chant toute la première partie du concert, le Maestro est en verve. « Vous vous rappelez Magnum ? » Pour composer Playthings of Luv, il raconte s'être inspiré des séries américaines des années 80. Pas forcément très dansant mais l'esprit sied parfaitement à l'ambiance du restaurant. Quelques scats bien sentis, deux trois solos millimétrés, on aimerait seulement que les improvisations durent plus longtemps. Il faudra attendre la fin du concert pour voir les convives se lever aux premières notes des classiques Colombina et Drive Me Crazy. La conclusion ? Magnum PI, évidemment.

