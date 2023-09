Le Livret A conserve en août les faveurs des épargnants

Les Livrets A et les Livrets de développement durable et solidaire (LDDS) se sont étoffés d'un peu plus de 3 milliards d'euros le mois dernier, pour atteindre un nouveau niveau record d'encours, en dépit du maintien du taux à 3%.

Dans le détail, les épargnants ont déposé 2,27 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont retiré sur leurs Livrets A, et 740 millions d'euros sur les LDDS, selon les données publiées jeudi par la Caisse des dépôts (CDC).

L'encours cumulé s'élevait à 550,4 milliards d'euros au 31 août, un record.

"En ce début de second semestre, le Livret A ne faiblit donc pas", a commenté Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Epargne.

Les Français "ont continué à (...) réorienter les liquidités présentes sur leurs comptes courants qui ne rapportent rien sur le Livret A et sur le LDDS", a-t-il continué.

Les niveaux de collecte nette du Livret A et du LDDS sont comparables à ceux du mois de juillet mais inférieurs au mois d'août 2022 (5,28 milliards d'euros), alors soutenus par la hausse du taux, de 1% à 2%.

Les épargnants n'ont pas bénéficié d'une telle hausse cet été, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau et le ministre de l'Economie Bruno Le Maire préférant déroger à la formule de calcul pour bloquer le taux actuel de 3% pendant 18 mois, jusqu'à fin janvier 2025.

Si une petite concurrence des comptes à terme - mis en avant notamment par des banques en ligne - émerge, le Livret A et le LDDS continuent de battre mois après mois leur principal concurrent en matière d'épargne grand public: l'assurance vie.

Portés par un taux de 3% depuis le 1er février, le Livret A et le LDDS restent en lice pour une année record. Ils ont en effet gonflé de plus 40,69 milliards d'euros depuis janvier, du jamais vu à ce stade de l'année.

En ligne de mire: l'année record de 2012 (49,16 milliards d'euros en un an), dopée en fin d'année par le relèvement des plafonds.

La rémunération en fin d'année sera par ailleurs autrement plus importante puisqu'elle devrait dépasser la barre des 15 milliards d'euros.