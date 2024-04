Le livre "Petit déjeuner chez Tiffany" couvert de diamants pour 1,5 million de dollars

Un exemplaire unique relié cuir, couvert d'un millier de diamants et d'un saphir, du livre de Truman Capote "Breakfast at Tiffany's", exposé au salon international du livre ancien de New York, le 4 avril 2024 ( AFP / ANGELA WEISS )

"Petit déjeuner chez Tiffany" pour 1,5 million de dollars: c'est le prix à New York d'un exemplaire unique couvert d'un millier de diamants du livre de l'écrivain américain Truman Capote né il y a tout juste un siècle et disparu il y a 40 ans.

"Les rues de Londres sont pavées d'or, celles de New York sont pavées de platine et de diamants", s'est réjouie auprès de l'AFP Kate Holland, maîtresse d'art britannique qui a relié en cuir et couvert de 1.035 diamants et d'un saphir émeraude le seul exemplaire signé de la main de Capote de son roman "Breakfast at Tiffany's" (1958).

Ce travail de trois années avec les joailliers britanniques Bentley & Skinner pour un bouquiniste de luxe américain, Lux Mentis, est exposé jusqu'à dimanche au salon international du livre rare et ancien à New York en plein coeur de Manhattan.

Présenté et éclairé dans une cage à oiseaux en bois d'ébène, "Breakfast at Tiffany's" de Truman Capote (1924-1984) est proposé à 1,5 million de dollars. Sans enchères ni négociations.

L'alignement des diamants, 30 carats au total, forme une partie du plan de Manhattan, la grande île de New York.

Et le saphir est positionné à l'angle de la 5e avenue et de la 57e rue, où se trouve le mythique magasin du joaillier américain Tiffany qui a rouvert en avril 2023, sous la coupe du géant mondial français du luxe LVMH.

Tiffany, emblème du luxe new-yorkais depuis 1940 et rénové pour la première fois après la pandémie de Covid, a été immortalisé par le film adapté du livre éponyme ("Diamants sur canapé" 1961), réalisé par Blake Edwards avec Audrey Hepburn et George Peppard.

Cette comédie romantique à dimension psychologique et le livre plus sombre sur les traumatismes d'enfance du personnage racontent la vie de Holly Golightly, jeune femme mondaine, fantasque, qui vit de ses charmes à New York et rêve d'épouser un milliardaire qui la couvrirait de bijoux.

Pour la relieuse Kate Holland, le roman est une "histoire d'amour avec New York", pôle mondial des arts, du luxe et de la finance.

Et même si l'artiste admet ne pas se sentir "à l'aise" avec 1,5 million de dollars demandé, elle estime que le livre peut être un "objet d'art" à exposer plutôt que "rangé dans une boite ou sur une étagère".

L'oeuvre et la vie de Capote, aussi célèbre par ses scandales que par ses écrits, ont été, depuis sa mort le 25 août 1984 à Los Angeles un mois avant son 60e anniversaire, adaptées à l'écran, dont la dernière fois au début de l'année dans la série "Feud: les trahisons de Truman Capote" de Gus Van Sant avec Tom Hollander, Naomi Watts, Diane Lane et Demi Moore.