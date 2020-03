Le livre du confinement #5 - Prisonnier dans l'Institut avec Stephen King

« Les grands événements naissent de petits riens. » C'est toute la morale des romans de Stephen King. En route pour une nouvelle vie, Tim Jamieson, ancien flic de Sarasota, en Floride (où vivent King et sa femme Tabatha), échoue à DuPray (Georgie), où il se fait embaucher comme veilleur de nuit au poste de police. Là, Luke Ellis, douze ans et un lobe d'oreille coupé, lui raconte son histoire. Ses parents ont été assassinés et il s'est réveillé dans une réplique de sa propre chambre, mais sans fenêtre, dans une école d'enfants à pouvoirs psychiques extraordinaires (télékinésie, télépathie et autres dons). Luke n'est pas tout à fait normal, car, sous la colère, des objets s'envolent autour de lui...

Dans la moitié avant de l'Institut dirigé par Mme Sigsby, sadique d'apparence doucereuse, on extrait de force les capacités extraordinaires des enfants kidnappés traités comme des cobayes de laboratoire. Dressage, implants, injections, isolement, jetons de récompense, prélèvements d'échantillons de peau et de muscles, Kalisha, Nick, George, Iris et Avery tentent une rébellion pour éviter de disparaître après d'autres victimes dans la moitié Arrière. Mais personne ne s'est jamais échappé de l'Institut.

Une guerre de l'esprit gouvernemental

Comme souvent, les hantises de King viennent de chansons. Ici, une phrase de « Mother » (Pink

