Le livre de Benalla contredit la version d'Ismaël Émelien devant la police

Ce sont quelques phrases qui auraient pu passer inaperçues dans un livre de 260 pages. Mais elles révèlent la panique qui a gagné l'Élysée après les révélations du Monde, le 18 juillet 2018, sur les violences du 1er Mai, pour lesquelles Alexandre Benalla a été mis en examen. Le soir même de la publication de l'article, des fonctionnaires de police remettent au chargé de mission de l'Élysée, alors encore en poste, des images censées le blanchir et issues des caméras de vidéosurveillance.Elles offrent un autre angle de vue plus favorable à Alexandre Benalla. Le policier à l'origine de l'extraction des données de vidéosurveillance l'a reconnu sans problème devant les enquêteurs, estimant que ces nouvelles images étaient susceptibles de contrebalancer des faits jugés « parcellaires » et « incomplets », comme Le Point l'avait révélé. Alexandre Benalla s'empressera de communiquer ces vidéos à l'Élysée, tout en jurant qu'il ne les avait pas visionnées et qu'il ignorait donc que leur provenance était illégale.L'origine illégale des vidéosÀ l'Élysée, l'homme qui reçoit le CD-ROM le lendemain matin est un certain Ismaël Émelien, conseiller du président Macron. Sentant le potentiel de ces images en termes de communication, l'homme s'empresse de les faire diffuser en début d'après-midi sur Twitter, via un compte LREM anonyme. La suite, il la raconte à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), selon un...