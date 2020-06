Le "Lion" Joseph Kessel entre dans la Pléiade

Des quelque 80 romans et récits écrits par Joseph Kessel, la prestigieuse collection de Gallimard en a retenu une petite vingtaine, présentée dans deux volumes, où "se décline l'essence même du roman chez Kessel: l'aventure", souligne Serge Linkès qui a dirigé cette édition.

Parallèlement à la sortie de ces deux volumes, un album richement illustré consacré à l'auteur du "Lion" sera offert aux acheteurs de trois volumes de la Pléiade.

Le tome 1 (1.968 pages, 68 euros) s'ouvre avec un des premiers textes de Kessel, "L'équipage" (1923), premier succès commercial de l'écrivain. Le tome 2 (1.808 pages, 67 euros) se clôt sur le roman qui l'a définitivement consacré, "Les cavaliers" (1967).

"Après ce dernier chef-d'œuvre, si plus personne n'osa mettre en doute son statut d'écrivain, lui-même eut le plus grand mal à écrire, se demandant comment il pourrait faire mieux", note Serge Linkès, maître de conférence à l'université de La Rochelle et spécialiste de l'œuvre de Kessel.

Un des grands mérites de cette édition est de juxtaposer des ouvrages relevant, à des degrés divers, de la fiction, du récit, du reportage ou de ce que Kessel aimait à nommer "documentaire".

En lisant les textes de Kessel, mort il y a bientôt 41 ans, on demeure frappé par leur étonnante modernité. Ses livres lus, les personnages qui les hantent demeurent vivants dans notre mémoire.

De "Belle de jour" à "L'Armée des ombres", de "Marchés d'esclaves" à "La passante du Sans-Souci" en passant par "Mary de Cork", Kessel a dessiné la fresque d'un siècle formidable et violent.

"Choses, décors et gens: il nous les a rendus en peintre plutôt qu'en photographe, vivant ses enquêtes comme des romans et donnant à ses reportages le mouvement et la vie qui animent la fiction", résume Gilles Heuré qui a dirigé l'album Kessel et qui était déjà à l'œuvre pour le volume consacré à Kessel dans la collection Quarto de Gallimard.

Undated portrait of Joseph Kessel the French journalist and novelist. Joseph Kessel started writing in "Le journal des Débats" when he was 15, then joined the army as a pilot during the first World War, a subject he wrote a lot about, "L'Equipage" (1923, The Crew), "Le bataillon du ciel" (1938, The Battalion of the Sky) and a biography of the famous pilot Jean Mermoz. One of his biggest success "The Lion" (1958) takes place in Kenya and relates the friendship between a young girl and a lion.Undated portrait of Joseph Kessel the French journalist and novelist. Joseph Kessel started writing in "Le journal des Débats" when he was 15, then joined the army as a pilot during the first World War, a subject he wrote a lot about, "L'Equipage" (1923, The Crew), "Le bataillon du ciel" (1938, The Battalion of the Sky) and a biography of the famous pilot Jean Mermoz. One of his biggest success "The Lion" (1958) takes place in Kenya and relates the friendship between a young girl and a lion. ( AFP / )