Henri Giscard d'Estaing, ex-PDG du Club Med, à Paris le 4 novembre 2026. ( AFP / Joel Saget )

La défense d'Henri Giscard d'Estaing a qualifié d'"abusif" mardi devant le conseil de prud'hommes son licenciement du groupe Club Med l'an dernier, entreprise qu'il a dirigée pendant 23 ans.

"Le licenciement, qui lui a été notifié après 28 ans d'ancienneté, est dépourvu de cause réelle et sérieuse", a déclaré à l'ouverture de l'audience l'avocate d'Henri Giscard d'Estaing, Me Vanessa Friedland, le qualifiant d'"abusif".

Son départ houleux de la tête du Club Med est intervenu en juillet 2025, dans un contexte de tensions avec le groupe chinois Fosun, propriétaire du fleuron français du tourisme.

En cause notamment, un désaccord autour d'une éventuelle cotation du Club Med à la Bourse de Paris, que l'ancien dirigeant appelait de ses vœux afin d'"assurer son ancrage français", a précisé l'avocate.

Ce "désaccord profond" a poussé Fosun a vouloir renouveler la gouvernance du Club Med, a indiqué le conseil de Fosun, Me Benjamine Fiedler.

Le Français Stéphane Maquaire, un des deux candidats présentés par Henri Giscard d'Estaing pour lui succéder, est alors nommé.

Une nomination "brutale et vexatoire qui va contraindre M. Giscard d'Estaing le 16 juillet 2025 à prendre acte de la révocation déguisée de son mandat" social, a dénoncé Me Vanessa Friedland devant la Cour. Car, si des discussions au sujet de sa succession avaient été entamées, M. Giscard d'Estaing souhaitait rester à la tête de l'entreprise durant "la période de transition".

Et l'histoire se poursuit, l'homme de 70 ans étant également salarié de l'entreprise, depuis son embauche en 1997. Sa nomination en tant que Président-directeur général (PDG) en 2002 avait suspendu son contrat de travail mais sans l'annuler.

Le 23 juillet 2025, l'ex-dirigeant est alors convoqué pour un "entretien préalable au licenciement", assuré par son successeur Stéphane Maquaire, lors duquel lui sera lue sa "lettre de licenciement déjà rédigée", a poursuivi Me Friedland.

Mais pour Fosun, l'organisation par M. Giscard d'Estaing d'une "opération hostile" à son égard a rendu "impossible" sa nomination dans des fonctions dirigeantes, forçant ainsi son licenciement, a détaillé Me Fiedler.

Elle dénonce un article paru en mars dans Vanity Fair dans lequel l'ex-dirigeant livre sa version des faits et l'accuse ainsi d'avoir organisé "un coup médiatique" visant à provoquer une "crise de gouvernance et de management" au sein du groupe.

Un licenciement doit reposer "sur des éléments concrets" et "non pas sur de simples soupçons" de l'échec d'une collaboration, a estimé l'avocate de M. Giscard d'Estaing.