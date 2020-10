Le Leeds de Marcelo Bielsa tient Manchester City en échec chez lui

Attendu comme peu d'autres rencontres, l'affrontement du Leeds United de Marcelo Bielsa et du Manchester City de Pep Guardiola concentrait toutes les attentions. Et le match a tenu ses promesses, puisque les deux équipes se sont livrées une bataille d'intensité parfois impressionnante. Très proches, les Whites et les Citizens ont alterné les temps forts et se quittent finalement dos à dos (1-1). Loin d'être illogique, mais plutôt pas mal pour Bielsa.

Leeds United 1-1 Manchester City

Un Leeds à réaction

CitizensPeacocksC'était l'une des rencontres les plus attendues de Premier League, cette saison : le Leeds de Marcelo Bielsa face au Manchester City de Pep Guardiola. Si lesse présentaient ce samedi dans une dynamique mitigée, symbolisée par une défaite humiliante face à Leicester (2-5), lespouvaient se targuer d'un début de saison abouti avec deux victoires en trois matchs. Mais l'intérêt de la rencontre débordait bien sûr d'une simple opposition entre deux belles équipes de Premier League, puisqu'elle mettait aux prises deux des meilleurs tacticiens au monde. Et dans cet affrontement entre Bielsa et Guardiola, ni le Maître Jedi ni le Padawan n'a su prendre le dessus : malgré de nombreuses occasions et une intensité parfois impressionnante, les deux formations se sont séparés dos à dos (1-1). Tant pis, le spectacle a été au rendez-vous. Comme promis..Probablement désireux d'impressionner son mentor, Pep Guardiola décide de titulariser Mahrez en pointe et demande à ses hommes de mettre le paquet en début de match tout en imposant leur jeu. Des consignes parfaitement respectées : déchaîné dès les premières minutes, Manchester City accule leset les soumet à une grosse domination. Après de belles frappes de Walker (1) et