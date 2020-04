Le leader nord-coréen Kim Jong Un est "vivant et en bonne santé" , selon Séoul

Photo non datée diffusée par l'agence officielle de Corée du Nord KCNA le 12 avril 2020 du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (c) visitant une base aérienne dans l'ouest du pays ( KCNA VIA KNS / STR )

Les nouvelles sur l'état de santé de Kim Jong Un se sont multipliées depuis son absence remarquée aux célébrations du 15 avril. Cette journée est pourtant la plus importante du calendrier politique nord-coréen car tout le pays commémore alors la naissance du fondateur du régime, Kim Il Sung, son grand-père.

"La position de notre gouvernement est ferme", a dit le conseiller Moon Chung-in dimanche à la chaîne de télévision américaine CNN : "Kim Jong Un est vivant et en bonne santé".

Le conseiller a ajouté que le leader nord-coréen séjournait depuis le 13 avril à Wonsan, une station balnéaire de l'est de la Corée du Nord. "Aucune action suspecte n'a jusqu'à présent été détectée", a-t-il affirmé.

M. Kim n'est plus apparu en public depuis une réunion du bureau politique du parti unique au pouvoir le 11 avril et une tournée d'inspection sur une base aérienne qui avait été évoquée par les médias officiels nord-coréens le 12.

Cette absence a donné lieu à la publication de toute une série d'informations sur son état de santé, rapidement relativisées par Séoul.

"Nous n'avons rien pour confirmer" ces nouvelles, avait affirmé le bureau du président sud-coréen la semaine dernière.

Le ministre sud-coréen de l'Unification, Kim Yeon-chul a souligné lundi que cela était toujours le cas.

Il a dit pouvoir tirer de telles conclusions grâce à un "processus complexe" visant à "recueillir et évaluer des renseignements".

Ces commentaires interviennent deux ans après le premier sommet entre MM. Kim et Moon à Panmunjon, dans la la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule en deux Etats.

La Corée du Sud a célébré lundi cet anniversaire, organisant une cérémonie dans la gare la plus septentrionale de son territoire, pour ainsi souligner son engagement en faveur d'un projet ferroviaire transfrontalier.

Photo satellite prise le 23 avril 2020 fournie par Planet Labs et annotée par 38 North, un groupe de réflexion spécialisé sur la Corée du Nord, montrant la gare de Wonsan, dans l'est de ce pays, et un train appartenant vraisemblablement à Kim Jong Un. ( 38 North websitePlanet Labs Inc / - )