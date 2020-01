Le Labo des municipales 2020 : vos idées pour votre ville

Nous comptons de nouveau sur vous. Après le Labo du grand débat ou celui des élections européennes, Le Parisien lance le Labo des municipales 2020.L'objectif : vous donner la parole en vous permettant de nous faire parvenir vos propositions pour votre ville, les journalistes du Parisien se chargeant ensuite de passer au crible vos idées. Comment coûterait ou rapporterait telle mesure ? Qu'en disent les différents partis politiques de votre commune ? D'autres municipalités ont-elles déjà tenté l'expérience ? Autant de questions auxquelles nous répondrons sur le site du Parisien plusieurs fois par semaine.Ce dispositif, pour qu'il s'inscrive dans le concret, se concentrera sur l'Ile-de-France et l'Oise. Au total, ce sont 41 villes que nous avons sélectionnées sur ce territoire et sur lesquelles vous pourrez nous interroger.1. Comment envoyer ma proposition ?Pour contribuer, jusqu'au 6 mars, vous pouvez nous écrire via le formulaire ci-dessous ou nous adresser un mail à lelabo@leparisien.fr.Si le formulaire ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. 2. Qui peut participer ?Tout le monde ! Mais les habitants des villes concernées sont évidemment les mieux placés pour avancer des propositions.A noter : le Labo des municipales n'entend pas devenir un espace militant. Pas la peine, donc, de poser la même question plusieurs centaines de fois.3. Quels sont les sujets qui peuvent être abordés ?Tous les sujets qui vous concernent peuvent être évoqués. Logement, transports, sécurité, éducation, accueil des jeunes enfants... L'idée est de vous permettre de mettre en avant des propositions qui vous tiennent à cœur ou vous interrogent.4. Quelles sont les villes concernées ?Voici les villes concernées, département par département :ParisHauts-de-Seine : Boulogne, Levallois-Perret, Issy-les-Moulineaux, Colombes, NanterreSeine-Saint-Denis : Bobigny, Montreuil, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Saint-DenisVal-de-Marne : ...