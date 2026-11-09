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Le Kremlin dément la présence des Européens aux pourparlers avec l'Ukraine à Abou Dhabi
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 10:48

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Les pourparlers de paix sur l'Ukraine, prévus à partir de mardi à Abou Dhabi, se tiendront exclusivement entre les délégations russe, ukrainienne et américaine dans le cadre d'un format tripartite, sans la participation de responsables européens, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé dimanche sur RTL et Public Sénat que les Européens, dont la France, seraient associés à cette réunion de deux jours, au cours de laquelle les parties concernées devraient discuter d'une désescalade, de la fin du conflit et d'accords de sécurité d'après-guerre.

Dmitri Peskov a ajouté devant la presse que les Ukrainiens et Américains disposaient de leurs propres canaux de communication avec leurs homologues européens.

Aucune réunion entre Russes, Ukrainiens et Américains n'a eu lieu depuis le début de la guerre en Iran, déclenchée le 28 février. Un précédent cycle de pourparlers trilatéraux avait déjà été organisé à Abou Dhabi, en début d'année, sans permettre d'avancées concrètes sur les principaux points de contentieux, notamment territoriaux, entre Kyiv et Moscou.

(Reportage Dmitry Antonov; rédigé par Lucy Papachristou; version française Claude Chendjou)

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1 commentaire

  • 11:20

    Les ukrainiens ne devraient pas y aller tant que les européens n'y participent pas !!!

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