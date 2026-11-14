Le Kremlin annonce une rencontre Poutine-Xi-Trump en Chine le 19 novembre

Le président russe Vladimir Poutine, son homologue chinois Xi Jinping et celui des Etats-Unis Donald Trump tiendront une réunion trilatérale dans la ville chinoise de Shenzhen le 19 novembre, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), rapporte samedi l'agence de presse russe Ria, citant le porte-parole du Kremlin.

Le locataire de la Maison blanche avait déjà prévenu au début de la semaine qu'une telle rencontre était probable .

Donald Trump avait également déclaré en octobre être disposé à mener des négociations trilatérales avec Pékin et Moscou sur le contrôle des armes, avec pour priorité, avait-il ajouté, la dénucléarisation.

(Reportage Alessandra Prentice; version française Claude Chendjou)