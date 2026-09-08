Le jour sans fin de Kylian Mbappé

Dix ans déjà et Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté la Ligue des champions. On la croyait pourtant promise au Français, on pensait qu’il collectionnerait les coupes aux grandes oreilles et qu’il s’en servirait pour rafler quelques Ballons d’or, mais le sort s’acharne contre lui chaque saison. Dans une compétition où les individualités tordent la majorité des collectifs, celle-ci continue de tomber, année après année.

Les saisons se suivent et se ressemblent et, chaque année, au moment de se réveiller le 2 septembre au matin, Kylian Mbappé a une désagréable impression de déjà vu. Comme Bill Murray aka Phil Connors dans Un jour sans fin , celui que l’on compare à Donatello vit, lui, un jour de la tortue perpétuel. Il a beau se pincer, rêver d’un mois de mai chatoyant, le Français est bloqué dans un schéma aussi incessant qu’infernal qui se termine toujours de la même manière : un échec en Ligue des champions.

Désillusions à la pelle

Ça a commencé en 2018. Début septembre, il avait encore en bouche le goût de l’épopée dingue sous le maillot de l’AS Monaco. Celle-ci en appelait bien d’autres, mais dès son arrivée au PSG, dans la fameuse cour des grands, le gamin s’est heurté au terrible mur du Real Madrid en huitièmes de finale. 2019 : remontada contre Manchester United. 2020 : finale perdue face au Bayern, mais finale quand même dans une année de confinement si particulière en termes spatio-temporels. 2021 : demi-finales contre Manchester City lorsque la grêle perturbait le printemps. S’ensuivent une désillusion en huitièmes face au Real, encore, et une élimination sans saveur contre le Bayern, toujours, avant un petit changement car, en 2024, c’est Dortmund qui brise les espoirs de Kylian Mbappé dans le dernier carré.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com