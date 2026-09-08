 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le jour sans fin de Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 12:59
Ajouter Boursorama à vos sources

Le jour sans fin de Kylian Mbappé

Le jour sans fin de Kylian Mbappé

Dix ans déjà et Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté la Ligue des champions. On la croyait pourtant promise au Français, on pensait qu’il collectionnerait les coupes aux grandes oreilles et qu’il s’en servirait pour rafler quelques Ballons d’or, mais le sort s’acharne contre lui chaque saison. Dans une compétition où les individualités tordent la majorité des collectifs, celle-ci continue de tomber, année après année.

Les saisons se suivent et se ressemblent et, chaque année, au moment de se réveiller le 2 septembre au matin, Kylian Mbappé a une désagréable impression de déjà vu. Comme Bill Murray aka Phil Connors dans Un jour sans fin , celui que l’on compare à Donatello vit, lui, un jour de la tortue perpétuel. Il a beau se pincer, rêver d’un mois de mai chatoyant, le Français est bloqué dans un schéma aussi incessant qu’infernal qui se termine toujours de la même manière : un échec en Ligue des champions.

Désillusions à la pelle

Ça a commencé en 2018. Début septembre, il avait encore en bouche le goût de l’épopée dingue sous le maillot de l’AS Monaco. Celle-ci en appelait bien d’autres, mais dès son arrivée au PSG, dans la fameuse cour des grands, le gamin s’est heurté au terrible mur du Real Madrid en huitièmes de finale. 2019 : remontada contre Manchester United. 2020 : finale perdue face au Bayern, mais finale quand même dans une année de confinement si particulière en termes spatio-temporels. 2021 : demi-finales contre Manchester City lorsque la grêle perturbait le printemps. S’ensuivent une désillusion en huitièmes face au Real, encore, et une élimination sans saveur contre le Bayern, toujours, avant un petit changement car, en 2024, c’est Dortmund qui brise les espoirs de Kylian Mbappé dans le dernier carré.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « Discussions avancées » entre Dunkerque et une tête brûlée
    « Discussions avancées » entre Dunkerque et une tête brûlée
    information fournie par So Foot 08.09.2026 12:50 

    Libre comme l’air… ou pas. L’attaquant M’baye Niang est sans contrat depuis la fin de sa pige turque au S.K. Gençlerbirliği, club d’Ankara pour la faire simple. Le marché des joueurs sans contrat étant éternel, ce mardi, L’Équipe a révélé que l’ancien international ... Lire la suite

  • Álvaro Morata revient sur sa non-sélection au Mondial
    Álvaro Morata revient sur sa non-sélection au Mondial
    information fournie par So Foot 08.09.2026 12:40 

    Capitaine déc(h)u. Passer de capitaine champion d’Europe a ne pas être dans la liste pour le Mondial deux ans plus tard , c’est dur. Et c’est ce qu’a vécu le nouvel attaquant de Leganés, en D2 espagnole, Álvaro Morata . En interview à la radio espagnole Cadena ... Lire la suite

  • La Juventus privée d’un (autre) milieu de terrain
    La Juventus privée d’un (autre) milieu de terrain
    information fournie par So Foot 08.09.2026 12:25 

    La J, c’est la hess. Accrochés par l’AC Milan à domicile dimanche (1-1), les hommes de Luciano Spalletti ont perdu bien plus que deux simples points. Le capitaine des Bianconeri Manuel Locatelli a été lourdement touché au ménisque et sera absent de 3 à 6 mois, ... Lire la suite

  • Le sponsor principal de Nice fait grincer les autorités françaises
    Le sponsor principal de Nice fait grincer les autorités françaises
    information fournie par So Foot 08.09.2026 12:16 

    Si même l’extrasportif ne suit plus à Nice… L’Autorité nationale des jeux (ANJ) semble apprécier qu’à moitié Robinhood, le sponsor principal de l’OGC Nice , qui trône au milieu du maillot azuréen. Dans l’édition de ce mardi 8 septembre de L’Équipe , l’ANJ expose ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank