Le jour où Zvonimir Boban a réalisé son high kick

À l'occasion du match fatal Dinamo Zagreb-Étoile rouge de Belgrade, Zvonimir Boban a frappé un CRS. Un geste "politique", qui vaudra au jeune milieu du Dinamo d'accéder au rang de héros national de la future République de Croatie.



Le match qui n'a jamais eu lieu

Charles de Gaulle en 1964 et en 1965 :(...)Bien vu, Charles de Goal ! Il avait annoncé le compte à rebours fatal qui allait désintégrer la Yougoslavie, une confédération agglomérant six républiques qui mêlait des populations d'ethnies et de religions différentes...Vecteur identitaire de l'âme croate, le Dinamo Zagreb avait eu maille à partir avec le gouvernement central de Belgrade : les manifestations de joie assorties du drapeau croate qui suivaient chaque grand succès du Dinamo étaient soit réprimées (champion de Yougoslavie 1954), soit préventivement interdites (Coupe de l'UEFA 1967). La mort de Tito en 1980 avait ensuite, en effet, provoqué le réveil progressif des "nationalités".Comme dans les autres pays socialistes après la chute du Mur de Berlin, des élections multipartites générales sont organisées en 1990 en Yougoslavie, et le 6 mai, les Croates portent au pouvoir l'Union démocratique croate (HDZ) de l'indépendantiste et nationaliste Franjo Tu?man. Il sera élu le 30 mai suivant président de la République de Croatie... Question football, avant le mondial 1990 auquel participerait la Yougoslavie, l'hymne yougoslave était toujours conspué à Zagreb. Et deux semaines avant l'explosif Dinamo-Étoile rouge du 13 mai, la rencontre FK Sarajevo-Dinamo Zagreb de la 30journée de