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Le jour où Zidane disait au revoir au Stade de France en 2006
information fournie par So Foot 01/10/2026 à 22:51

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Le jour où Zidane disait au revoir au Stade de France en 2006

Le jour où Zidane disait au revoir au Stade de France en 2006

Vingt ans plus tard, Zinédine Zidane va retrouver le Stade de France avec les Bleus pour défier l’Italie, ce vendredi soir. En mai 2006, le numéro 10 avait dit au revoir à l’enceinte qui l’avait fait prophète lors d’un match de préparation assez anecdotique contre le Mexique, à quelques semaines du Mondial en Allemagne.

Ce n’était bien qu’un au revoir. Zinédine Zidane a peut-être eu l’occasion de se remémorer les bons souvenirs (et les moins bons) vécus avec le maillot tricolore au Stade de France, où il revient ce vendredi soir dans son nouveau costume pour un match contre l’Italie, l’adversaire qui l’avait vu quitter la scène et sa première carrière. Il le sait, c’est ici qu’il a écrit sa légende, au moins en grande partie. Du premier but de l’histoire de l’enceinte de Saint-Denis inscrit par ses soins face à l’Espagne en janvier 1998 à ce mythique 12 juillet, entré dans le patrimoine culturel tricolore, en passant par le triste France – Algérie de 2001, Zidane doit avoir bien des histoires passionnantes à raconter à sa descendance. La date du 27 mai 2006 n’est pas la première à laquelle on pense quand il faut associer ZZ au SDF. Elle avait pourtant été celle marquant la fin d’une histoire et d’une relation spéciale, qui aura duré 8 ans, entre le joueur Zidane et le Stade de France.

La 100 e de Zizou, le 1 re de Francky

En cette fin de printemps 2006, rien ne laisse présager un Mondial allemand aussi exceptionnel et ce dénouement quasi tragique, si l’on veut employer le champ lexical du théâtre, pour le futur retraité de 34 ans qui s’apprête à fêter sa 100 e sélection sous le maillot bleu lors de son dernier match à Saint-Denis. Hasard du calendrier ou destin zidanesque , mais cette coïncidence rend la der de Zizou d’autant plus symbolique. À quelques jours du début de la Coupe du monde, les Bleus de Raymond Domenech accueillent le Mexique de Rafael Márquez. Un match de préparation et une passation de pouvoir : une légende dit au revoir au public français quand une promesse se présente à la foule.…

Par Mohamed Benkhalfa pour SOFOOT.com

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