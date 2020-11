Le jour où un soldat anglais a donné l'assaut avec un ballon de foot

La première guerre mondiale a souvent été traitée par le 7ème art. De Stanley Kubrick à Bertrand Tavernier, de nombreux réalisateurs, et pas des moindres, se sont penchés sur ce conflit gargantuesque et cannibale, qui a saccagé aussi bien les corps que les esprits. Mais un domaine, qui peut sembler anodin, avait échappé à l'œil de la caméra: le ballon rond. Stéphane Barbato, en tournant "Play The game", a décidé de réparer cette erreur. Son court-métrage explore, avec le quasi-regard d'un Tardi et porté par la musique d'Ennio Morricone, un épisode emblématique, jusqu'au grotesque, du lien qui put s'établir entre la naissance du football et l'horreur des tranchées: l'assaut balle au pied du 8ème Est Surrey commandé par le Capitaine Nevill. Mais comme pour toute histoire édifiante qui se respecte, il faut d'abord planter le décor...

Les clubs amateurs ouvriers de football sont apparus en Angleterre dans les années 1880. Leurs initiateurs désiraient promouvoir une forme de loisir alternative aux pubs pour les milieux populaires, et les détourner également des syndicats ou partis politiques issus du mouvement ouvrier. Une ligue professionnelle est créée dès 1898, suscitant un engouement qui ne se démentira plus. Dès lors, le football contribue à l'intégration de la classe ouvrière au "consensus britannique" qui cimente la société anglaise autour des "deux nations" (aristocratique et ouvrière) décrites en son temps par Disraeli. Au moment ou éclate la guerre, ce sport s'est donc largement démocratisé en "perfide Albion", alors qu'il n'en est qu'a ses balbutiements sur le continent et en particulier en France, ou il stagne, déchiré par les rivalités entre structures rivales.Ainsi, face à un tel phénomène social, les autorités militaires anglaises ne sont pas restées inactives et, lors des premiers mois du conflit, le football a été utilisé pour inciter les hommes à s'engager. Il était de la sorte proposé aux publics des matchs de la ligue professionnelle d'avoir la chance de jouer le plus grand de tous,... A la fin de l'année 1914, on estime que 500 000 volontaires avaient signé après avoir assisté à une rencontre de foot, quelque soit le niveau. En effet, la Grande-Bretagne ne connaissait pas la conscription et le recrutement se déroulera constamment sur le mode du volontariat, encouragé par le bais d'une forte pression sociale ou les nouveaux vecteurs de la culture de masse (cinéma, sport,...) pesèrent pour Lire la suite de l'article sur SoFoot.com