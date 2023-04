Le jour où Samir Nasri a été dragué par l’OL

Confessions intimes.

Samir Nasri s’est livré sur son transfert à Arsenal dans l’émission Zack en roue libre . En 2008, lors du mercato d’été, le milieu de terrain était courtisé par deux gros clubs : Arsenal et l’un des ennemis jurés de l’OM… à savoir Olympique lyonnais. L’international aux 41 capes avec les Bleus précise : « Ils font ça avec Franck (Ribéry) . L’année d’après, ils viennent me voir à Cassis, à l’époque chez Jean-Pierre Bernès (son agent, NDLR) . Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde . On discute et ils ont fait une meilleure offre de contrat qu’Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas . » …

TJ pour SOFOOT.com