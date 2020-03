So Foot • 20/03/2020 à 06:00

Le jour où Ronaldinho a été le premier à atteindre le million de vues sur YouTube

Bien avant le chanteur sud-coréen Psy avec son clip à deux milliards de vues Gangnam Style, il y a eu Ronnie, un ballon, une balle transversale et des chaussures à la griffe dorée, dans une vidéo de son équipementier, la première de la série Joga Bonito.



Cet article a été initialement publié dans le numéro 148 de SO FOOT.

Le CrossBar Challenge de Ronaldinho pour Nike

Flirt avec les filles de la prod

Dans le jargon publicitaire, Lars Cortsen est ce que l'on appelle un directeur de création. Un job qui consiste notamment à imaginer des idées et inventer des concepts qui puissent servir une marque. Grâce à son métier, ce Danois fan de football a pu croiser le chemin de quelques-unes de ses idoles. Voilà comment, un jour, il s'est retrouvé à converser avec Alex Ferguson afin de plancher sur quelques publicités pouvant servir l'image de Manchester United. Mais cette fois-là, raconte Lars Cortsen, le célèbre entraîneur mancunien ne lui a pas parlé du club de sa vie. Celui-ci voulait plutôt discuter de cette fameuse vidéo qu'il avait gardée jusque-là précieusement dans l'un des dossiers de son ordinateur. Des images que Lars Corsten avait contribué à mettre en scène et qu'Alex Ferguson trouvait fichtrement "". Dessus : Ronaldinho, cheveux noirs attachés en arrière, tunique jaune fluo frappée de l'écusson du FC Barcelone et chaussures blanches griffées d'une virgule dorée, envoie le cuir se fracasser contre la barre transversale de la cage qui lui fait face. Quatre fois de suite. En vingt-quatre secondes. Sans jamais que le ballon ne touche le sol entre chacune de ses tentatives...En 2005, Lars Cortsen travaille pour le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com