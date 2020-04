Le jour où Recoba a éclipsé Ronaldo

31 août 1997. Les tifosi de l'Inter sont venus en nombre pour assister aux grands débuts en Serie A de Luis Nazario da Lima, dit Ronaldo. Mais le Brésilien va se faire voler la vedette par un tout jeune Uruguayen qui, lui aussi, foulait pour la première fois les pelouses italiennes.

"Ça faisait 15 jours que tous les journaux étaient au taquet et faisaient monter la sauce. Tout le monde voulait voir Ronaldo."Benoit Cauet

Recrutement XXL

"Ronaldo était déjà confirmé, mais Recoba, tu sentais qu'il avait un potentiel énorme. Il avait toutes les caractéristiques du champion"Benoit Cauet

Jour de célébration à San Siro. Telle une procession religieuse, les fidèles se sont réunis, nombreux, pour assister au baptême de leur nouvel enfant prodige, Ronaldo. Auteur de 47 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 1996-1997 avec le Barça,le Brésilien entre dans une nouvelle dimension avec sa signature à l'Inter, dans ce qui est, à l'époque, le meilleur championnat au monde. Le président Moratti a battu au finish la concurrence de la Lazio, et vient de débourser 51 milliards de lires (l'équivalent de 26,8 millions d'euros), ce qui en fait alors le plus gros transfert de l'histoire. ", rembobine Benoit Cauet, arrivé à l'Inter à l'été 1997, en même temps que Ronaldo." Et ce 31 août 1997, après des semaines et des semaines d'attente, lesde l'Inter vont enfin pouvoir voir leur nouvel attaquant à l'œuvre. La victime expiatoire, un promu, se nomme Brescia.Pour ce premier match de la saison, Gigi Simoni, le coach de l'Inter, aligne un 4-3-3 avec Djorkaeff, Ganz et Ronaldo - ou plutôt Ronaldinho, comme l'appelle encore le commentateur de l'époque - en trio offensif. Le coach, qui s'est fait une réputation sur le banc de la Cremonese,sort d'une expérience peu convaincante à Naples : il a été viré à quelques journées de la fin, après une série de dix matchs sans victoire. Alors, forcément, à Milan, il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com