Le jour où Pelé a fait de la pub pour Puma pendant un match du Mondial 1970

Comment Pelé est devenu le Roi... de la publicité clandestine ! Quelques secondes à refaire ses lacets et gros-plans TV sur ses crampons siglés Puma. Un grand moment de marketing sportif...

Puma-Seleção, la love story...

À la page 134 de son livre(2008), la célèbre journaliste Barbara Smit raconte comment Puma a rompu ce pacte en signant Pelé au Mundial 1970...Depuis les années 1960, Adidas et Puma s'étaient disputés les contrats d'équipementier des grands sportifs. Avec l'explosion des retransmissions télévisées des grands événements (Coupes du monde de foot, JO), les athlètes-stars, pas idiots, faisaient monter les enchères au détriment des deux marques allemandes ennemies. Voilà pourquoi elles se neutralisèrent sur le cas Pelé. Jusqu'à ce que Puma rompit le pacte de façon machiavélique à l'occasion du Mundial 1970... La marque au félin dépêcha ainsi un journaliste allemand, Hans Henningsen, spécialiste du football brésilien, dont la mission fut d'infiltrer la. Devenu familier des joueurs avec lesquels il buvait des bières, il pouvait convaincre pas mal d'entre eux de signer chez Puma. Bizarrement, le bon Hans n'avait jamais reçu d'instruction formelle de ne pas approcher Pelé... Au Mondial 1958, Puma avait équipé en chaussures les deux équipes finalistes, la Suède et le Brésil, avec notamment Djalma Santos et Nilton Santos, porteur de la marque célèbre. Les joueurs de laappréciaient la chaussure Puma, mais le contraste blanc-noir (la fameuse bande blanche latérale sur cuir noir) les gênaient... Superstitieux, ils préféraient jouer avec des chaussures entièrement noires ! En 1970, avant de partir au Mexique, chaque joueur de las'était engagé à porter des crampons Adidas. Titulaires et remplaçants étaient assurés de toucher 40 dollars en cas de qualif pour les huitièmes, plus 50 pour les quarts, plus 70 pour les demi-finales et encore 100 pour la finale. Sauf que...