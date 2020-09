Le jour où Nagatomo a marqué contre la réserve de l'OM

Y?to Nagatomo est tombé amoureux de l'OM en prenant Salim Arrache au marquage. C'était en 2006-2007, en déplacement à Marseille avec son équipe universitaire pour un amical face à la réserve marseillaise, et c'est une pépite que le club phocéen a sorti des cartons en présentant sa nouvelle recrue. Espérons que le Japonais ait conservé la même force de frappe.

Haribo et trou de mémoire

Nagatomo

L'équipe de communication de l'OM aura rarement pu développer un story-telling aussi parfait à l'annonce de l'arrivée d'un nouvel élément au sein de son effectif. Oui, le latéral aux 122 capes avec le Japon était déjà venu s'entraîner sur les terrains de l'OM, avant même que le centre olympien adopte le nom Robert Louis-Dreyfus ou que son Inter Milan ne croise la route de l'équipe phocéenne en C1, en 2012.C'est bel et bien comme cela que l'ex-joueur de Galatasaray raconte l'histoire :Si à bientôt 34 piges (il les fêtera la semaine prochaine), le garçon a certainement encore quelques restes footballistiques à offrir, sa mémoire semble en revanche lui jouer des tours. Un coup d'œil aux images d'archives retrouvées par l'OM permettent de voir que le maillot olympien est plus ancien que 2008 et que Franck Ribéry, Samir Nasri, Djibril Cissé ou encore Mickaël Pagis faisaient encore partie du décor : en réalité, c'est lors de la saison 2006-2007 que la Meiji University - où Nagatomo a fait ses gammes durant deux ans avant d'intégrer les rangs du FC Tokyo - a ramené son équipe en Provence pour ce moment devenu une décennie plus tard historique.