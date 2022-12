Le jour où Mohamed Ali a adoubé Pelé devant l'histoire

Le 1er octobre 1977, Pelé s'offre un dernier tour de piste sous les yeux de Mohamed Ali, venu reconnaître le Roi du foot comme l'un des siens : la caste des plus grands.

Andy Warhol : "Vous avez remplacé les stars de cinéma d'Hollywood"

<a title="À lire…</a>

Décédé en 2016, Mohamed Ali a posé son empreinte bien au-delà de la boxe. Une stature mondiale qui devait bien à un moment ou un autre le conduire à tutoyer une autre grande figure sportivede son époque : Pelé. Entreet le, la rencontre prendra même des airs de reconnaissance mutuelle, malgré l'immense fossé qui les séparait, tant sur le fond que la forme. La logique les aurait normalement plutôt conduits à s'affronter sur le ring et en dehors, à coups de déclarations vantardes. Mais Pelé n'était pas un boxeur, et Ali pouvait bien accepter qu'unpartage un peu de sa gloire sur un autre terrain que le sien. 1octobre 1977. Pelé met un terme à sa carrière. Au Giants Stadium de New York, environ 75 000 spectateurs assistent à une improbable confrontation entre le Cosmos et Santos, les deux clubs de sa vie, pour lesquels il jouera une mi-temps chacun. Un invité d'honneur tient une place particulière à ses yeux, et pour les photographes qui se pressent autour de lui, pendant que les pancartes ornées d'ungarnissent les tribunes : Mohamed Ali.Attention, le monde retient son souffle.Les deux personnages sont bien davantage que des sportifs renommés et recouverts de trophées. Ils en ont parfaitement conscience, leur popularité dépasse de loin les pages sport des magazines. Andy Warhol, qu'ils ont pu croiser au Studio 54, temple du disco florissant, le leur a susurré à l'oreille :dans le cœur des gens. Ils sont aussi bien au fait d'une autre évidence : leur discipline, leur talent et surtout évidemment leur dimension symbolique dans leur époque leur ont permis de rayonner à travers le monde. Au nord comme au sud, qui commence à se dresser face à l'impérialisme occidental. Le rock ne peut prétendre encore à un tel universalisme. Seul un petit Bruce Lee est aussi en train de réaliser pareil miracle dans son coin. Ils se parlent donc de la même échelle, surplombant le globe.