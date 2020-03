Le jour où Michel Hidalgo a failli être kidnappé

Une route de campagne, des malfrats armés, un sélectionneur menacé d'un pistolet et contraint de se diriger vers un sous-bois, le tout dans un contexte national et international de grande tension, alors que la si controversée Coupe du monde en Argentine est sur le point de débuter... Retour sur le 23 mai 1978, jour d'un des événements les plus insolites de l'histoire de l'équipe de France.

Proche de la démission

Mardi 23 mai 1978, veille du départ de l'équipe de France pour l'Argentine, où elle doit disputer une Coupe du monde qui débute huit jours plus tard. L'événement est de taille pour un football tricolore qui n'a plus disputé la plus prestigieuse des compétitions internationales depuis le Mondial 1966 en Angleterre. Grande classe, le vol direction Buenos Aires doit s'effectuer en Concorde, au départ de Paris, avec escale à Dakar. Michel Hidalgo, à la tête de la sélection depuis 1976, vient de passer un dernier week-end de repos en Gironde avec sa femme. Les deux sont un peu pressés, un train les attend en gare de Bordeaux, pour les amener à Paris rejoindre la délégation tricolore, joueurs et staff. Les valises dans le coffre, ils prennent la route ce mardi matin, avec Michel au volant. Alors qu'il circule sur la commune de Saint-Savin, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Bordeaux, une voiture arrivée derrière l'oblige à se stationner sur le bas-côté d'une route peu fréquentée. Hidalgo s'exécute et voit deux hommes débouler de l'autre véhicule. L'un d'eux, armé d'un pistolet, lui intime l'ordre de quitter le volant et de le suivre, direction le sous-bois situé à quelques mètres de là, tandis que l'autre agresseur s'installe à sa place dans la voiture, aux côtés de Monique Hidalgo.", implore le sélectionneur à l'homme qui le met en joue, le canon de l'arme pointé dans son dos. Pas d'autre réponse qu'un "" menaçant. Craignant que le pire puisse arriver dans le bosquet qui se rapproche mètre après mètre, Hidalgo tente une manœuvre désespérée en se retournant brusquement, tentant de saisir le pistolet des mains de son agresseur. Sur le coup de la surprise, ce dernier laisse tomber l'arme par terre et n'a pas le temps de la récupérer qu'elle se retrouve désormais entre les mains d'Hidalgo. La rocambolesque tentative d'enlèvement est un fiasco, les deux pieds nickelés regagnent leur propre véhicule et quittent les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com