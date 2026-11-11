Le jour où Michael Olise est allé frapper à la porte des Bleus

Vrais reconnaissent vrais. Invité du podcast Kampo, Thierry Henry est revenu sur l’ascension fulgurante de Michael Olise , joueur qu’il a eu sous ses ordres en équipe de France olympique lors des JO de Paris 2024. Habitué à développer sur la manière dont les très grands attaquants ont cette faculté à penser avec le ballon, le consultant star n’a pas fait exception en évoquant l’attaquant du Bayern Munich.

« Michael, il est à part parce qu’il pense différemment. À un moment donné, les génies, faut pas essayer de les comprendre. C’est un génie ? Ah, de très loin, très très loin » , a déclaré Henry quand à un Olise qui ne cesse de prendre en importance en sélection notamment, avec les absences épisodiques de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.…

TJ pour SOFOOT.com