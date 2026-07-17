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Le jour où Messi disait adiós à la sélection après une défaite au MetLife Stadium
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 17:46

Le jour où Messi disait adiós à la sélection après une défaite au MetLife Stadium

Le jour où Messi disait adiós à la sélection après une défaite au MetLife Stadium

À l’aube d’une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, Lionel Messi aurait pu ne jamais connaître la gloire en sélection. Il y a 10 ans au MetLife Stadium, après une quatrième finale perdue, le numéro 10 déclarait sa retraite internationale. Retour sur cet épisode qui a failli tout changer, à une époque où le génie argentin était décrié.

Lionel Messi ricane. C’est nerveux, assurément, tant son regard fuit les journalistes, l’air perturbé et le ton abattu. En ce 26 juin 2016, l’Argentin ne vient pas d’affirmer qu’il faut « prendre les matchs les uns après les autres » et que « ce soir, les 3 points étaient le principal ». Non, la Pulga vient de perdre une quatrième finale de compétition majeure avec sa sélection : après la Copa América 2007 (3-0 contre le Brésil), la Coupe du monde 2014 (1-0 AP contre l’Allemagne) et la Copa América 2015 (0-0, 4-1 TAB contre le Chili), l’Argentine vient de manquer royalement la dernière marche de cette même scène sud-américaine.

C’est fini, c’est terminé pour moi la sélection. Quatre finales perdues, ce n’est pas pour moi.…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com

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