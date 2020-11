Le jour où Manchester City a collé un triple triplé à Huddersfield

C'était il y a 33 ans. Le 7 novembre 1987, Manchester City, alors pensionnaire de D2 anglaise, reçoit Huddersfield pour un match en apparence banal. Un match qui allait pourtant entrer dans l'histoire des deux clubs.

Manchester City peut-il mieux faire ?

Du pub à la mission impossible

Quand Manchester City était géré par un propriétaire fugitif

Pour les récents suiveurs de Manchester City n'ayant pas jugé utile de s'informer du passé de leur club de cœur, il convient parfois de rappeler que lesn'ont pas toujours trusté le haut du tableau en Premier League. Historiquement, et bien que considéré comme l'équipe la plus populaire auprès des "vrais" Mancuniens, City est un club qui a longtemps vécu dans l'ombre de son voisin de United. Lesont même souvent été le seul représentant de la ville dans l'élite, jusqu'à ce que leurs rivaux s'y installent définitivement en 2002. Auparavant, lesétaient abonnés à un ascenseur qui pouvait parfois descendre jusqu'au troisième niveau de la pyramide du football anglais. Quitte à parfois y écrire de petits morceaux de leur longue histoire.Retour en 1987. Pas si loin en arrière que ça mine de rien, même si l'on parle d'un temps où le programme de match coûtait encore 60 pences. City vient d'être relégué en Championship, et l'entraîneur Mel Machin s'est fixé la remontée immédiate comme objectif. Mais très vite, ses hommes s'enlisent dans le ventre mou du classement et la concurrence de clubs comme Millwall, Aston Villa ou Middlesbrough s'avère injouable. Plus bas dans le tableau, beaucoup plus bas même, un autre club du nord de l'Angleterre lutte quant à lui pour ne pas descendre : Huddersfield. Après dix matchs sans victoire, le manager Steve Smith est remercié, et la direction se charge de débaucher un certain Malcolm Macdonald.Retraité des bancs de touche après quatre ans passés à Fulham, cet ancien attaquant a trouvé son bonheur en reprenant un pub. Mais l'appel du coaching est trop tentant, et Macdonald accepte de relever le défi.