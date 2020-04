Le jour où les Bleus ont perdu face à la Corse

Il y a certaines défaites que les Bleus préfèrent planquer sous le tapis. Comme Séville 1982. Ou encore cette défaite face à une petite sélection d'irréductibles Corses...



Le Roumain corse

Né le 17 mars 1929 à bord d'un ferry effectuant la liaison Ajaccio-Marseille, Victor Sinet était un journaliste sportif respecté, l'une des plus fines plumes deet dedurant la seconde moitié du XXsiècle. Un genre de Panoramix du football corse aussi, qui s'est éteint sur son île le 17 septembre 2012, à 83 printemps. Certes, sur le "continent", son nom n'est connu que des initiés, mais sur l'Île de Beauté, la mémoire collective se rappelle qu'il est à l'origine de l'un des plus grands exploits du football corse. C'était le 28 février 1967, au stade Vélodrome de Marseille.L'histoire commence par un coup de fil passé début février. Fraîchement nommé sélectionneur des Bleus, Just Fontaine cherche un sparring-partner pour préparer son premier match officiel dans les meilleures conditions. Prévu pour le 22 mars au Parc des Princes, l'amical face à la Roumanie est l'occasion pour lui d'innover., dresse-t-il d'emblée.C'est donc au détour d'une conversation téléphonique anodine avec Victor Sinet, sondepuis leur rencontre, que le meilleur buteur sur une phase finale de Coupe du monde a l'idée d'une rencontre entre la France et la Corse :Le journaliste use de son entregent et, au lieu de contacter l'un des trois clubs insulaires - le GFC Ajaccio, champion de France amateur en titre, l'AC Ajaccio ou le SEC Bastia -, il propose à Justo de rassembler une sélection des meilleurs joueurs de l'île, professionnels comme amateurs. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com