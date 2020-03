Le jour où Lens a retourné le grand Celta Vigo

Le jeudi 23 mars 2000, dans un stade Bollaert incandescent, le Racing Club de Lens écrivait l'une des plus belles pages de son histoire en tapant le Celta de Vigo en quarts de finale retour de la Coupe de l'UEFA (2-1, 0-0 à l'aller). Un sacré exploit au vu de la saison poussive des Lensois en championnat et de l'effectif galicien de l'époque, où rayonnait entre autres un certain Claude Makélélé. Retour, vingt ans après, sur une victoire et une qualification à la valeur de sacre européen pour ce filou de Gervais Martel.

La qualif' à l'intox

Olivier Dacourt, Jocelyn Blanchard, Charles-Édouard Coridon ou encore Joseph-Désiré Job. Des noms chargés de faire oublier à Lens ceux de Frédéric Déhu, Vladimir Šmicer, Stéphane Dalmat ou Tony Vairelles, respectivement partis au Barça, à Liverpool, à l'OM et à l'OL en cet été 1999. Et qui, couplés à ceux de Warmuz, Sikora, Ismaël, Nyarko, Rool, Moreira ou Nouma, donnent à Gervais Martel quelques ambitions à l'heure d'aborder le premier tour de la Coupe de l'UEFA 1999-2000 le 16 septembre sur la pelouse du Maccabi Tel-Aviv. Dans un cadre fleurant davantage la prépa d'avant-saison que le printemps européen, le président lensois ne s'en cache d'ailleurs pas. Mains derrière le dos, le dirigeant déballe sereinement ses attentes lorsque se pointent vers lui les micros : "Démesuré ? Pas selon Martel, pour qui Lens est "" dans cette C3 après avoir remporté le championnat en 1998 et la Coupe de la Ligue quatre mois plus tôt. Sauf que le prés' oublie une notion essentielle dans le football rappelée par Jocelyn Blanchard, arrivé de la Juventus : "" Mais du temps, Gervais Martel n'en a pas. La construction de La Gaillette, futur centre de formation du club, est sur le point de débuter. Montant estimé de l'opération : quatorze millions d'euros. Alors quand ses hommes, déjà bêtement rejoints en fin de match à l'aller en Israël (2-2), se retrouvent menés à la pause à Bollaert au retour (0-1), le président artésien déboule dans les vestiaires pour leur foutre un bon coup de pression des familles. ", rejoue Blanchard.