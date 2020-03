Le jour où le RC Lens a invité 45 000 personnes au stade Bollaert

En 1988, le RC Lens lutte pour sa survie en D1. Alors que le stade Félix-Bollaert est de plus en plus déserté, un jeune dirigeant instaure la gratuité des tribunes à l'occasion d'un match clé pour l'avenir du club. Son nom : Gervais Martel.

De l'audace et des centimes

Gervais Martel n'a que 33 ans. Il n'est pas encore président du Racing Club de Lens, mais simple dirigeant. Pourtant, il décide déjà d'un "", comme il le qualifie, dans le cadre du match Lens-Niort du 4 juin 1988. ", se souvient-il,(avec Brest et le PSG, N.D.L.R.)" En réunion du comité de gestion du Racing, Gervais Martel, qui est patron du journal d'annonces gratuitesà la ville, fait une intervention remarquée en pleine séance à quelques jours du match capital. ", clame-t-il." Sauf que lors de cette saison désastreuse, et malgré une belle équipe sur le papier (Huard, Vercruysse, Sénac, Dewilder, Catalano, Thans, Tobollik) les affluences moyennes de l'antre des Sang et Or, rénové pour l'Euro 1984 et porté à 51 000 places, tournent autour des 9 000 spectateurs. Autant dire que ça sonne creux.Dès lors, comment remplir le chaudron de l'avenue Alfred-Maes ? "", suggère le jeune Martel. De nombreuses voix s'élèvent contre cette "" et "". Le président Jean Honvault, préoccupé par la situation financière très délicate du club, voit par exemple en ce "" l'occasion de "". C'est là qu'intervient un soutien de poids en la personne d'André Delelis, sénateur-maire de la ville, qui a fait entrer le jeune entrepreneur Martel au sein du club deux ans plus tôt. L'ancien ministre du Commerce de François Mitterrand juge "" l'idée de cette Lire la suite de l'article sur SoFoot.com