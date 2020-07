Le jour où le Paris Saint-Germain a remporté la première édition de la Coupe de la Ligue face à Bastia

Après 25 ans de bons et loyaux services, la Coupe de la Ligue va quitter le monde du football ce vendredi 31 juillet après la dernière finale de l'histoire entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Un PSG, recordman du victoire dans la compétition, aura ainsi l'occasion de boucler la boucle après avoir remporté la première édition face à Bastia. Retour en 1995.

Money, money, money

1994. Après avoir testé plusieurs formats et notamment des Coupe d'été, la LFP décide, à l'image de ce qui se fait en Angleterre, de s'offrir une vraie coupe. Sauf que celle-ci ne va pas tout de suite entrer dans le cœur des gens au même titre que la Coupe de France menée par la FFF. Même si contrairement à son homologue, la Coupe de la Ligue possède un avantage non négligeable, elle ne se dispute qu'entre clubs professionnels et la défaite est donc plus facile à digérer. C'est en tout cas l'avis de Luis Fernandez, entraîneur du Paris Saint-Germain qui va en remporter la première édition : "". Un avis que partage Didier Santini, ancien défenseur du SC Bastia, finaliste malheureux de cette même première édition : "Pour autant, la Coupe de la Ligue a, au départ, du mal à attirer les supporters. La faute à des matchs qui ont lieu en semaine. Et à des équipes de départ souvent remaniés à 80%. ", affirme Luis Fernandez.". Et comme souvent, ce sont les remplaçants qui se coltinent les premiers tours, tandis que les titulaires débarquent dès que le trophée est en ligne de mire. Didier Santini Lire la suite de l'article sur SoFoot.com