« Le jour où le Liechtenstein gagne un match, je me mets vraiment en slip ! »

Vendredi, David, 24 ans, community manager du compte Twitter Liechtenstein France, a vécu une soirée mémorable : lors de la défaite face à la Bosnie, le joueur du Liechtenstein Sandro Wolfinger a marqué un but d’anthologie pour réduire le score à 2-1. Un évènement pour le 200e au classement FIFA qu’il a immortalisé d’un tweet légendaire.

Raconte-nous ta soirée de vendredi jusqu’à ce but et ton tweet fous…

Jusqu’à vendredi soir, le Liechtenstein n’avait pas marqué de buts depuis quinze mois (le dernier but remontait à juin 2022 et une défaite 2-1 contre Andorre, NDLR) . Quinze mois durant lesquels je n’arrêtais pas de me demander : « Quand on marquera, comment je suis censé réagir ? L’évènement est si rare. » Le compte de Bosnie France m’avait grandement mis en garde avant le match que vu la faiblesse de sa sélection, il était possible qu’on marque ce soir. Je pense que je m’y attendais un peu, mais quand c’est arrivé, les émotions ont pris le dessus, et je n’ai pas réfléchi, j’ai littéralement explosé. Depuis deux jours, j’avais une visibilité monstrueuse avec plusieurs tweets à plus de 3000 likes ! Le Liechtenstein a même intégré les tendances Twitter grâce à ce but libérateur de Wolfinger. Dans ma tête, il pouvait se passer n’importe quoi ensuite, j’aurais été refait. Même si on perdait 5-1.…

Propos recueillis par Pierre Maturana pour SOFOOT.com