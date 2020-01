Le jour où le FC Rouen a regardé Arsenal dans les yeux

La semaine dernière, le FC Rouen, leader de sa poule de National 2, s'est offert une belle victoire face à Metz en 32es de finale de la Coupe de France. De quoi donner le sourire à ses vieilles gloires. Il y a cinquante ans, jour pour jour, les Diables Rouges défiaient Arsenal à Highbury, après une première manche au stade Diochon, le tout, en huitièmes de finale de la Coupe des villes de foire. Récit d'un déplacement sabré au champagne avec les joueurs d'Arsenal.

Des pancartes "Les grévistes avec les joueurs du FCR"

Daniel Druda est cloué au lit avec 40 de fièvre. On sonne à la porte de sa maison. Sur le palier, Pierre Vas, un dirigeant du Football Club de Rouen : "" Depuis deux jours, le malade ne vient pas à l'entraînement. Mais il faut se rendre à l'évidence, ce 17 décembre 1969, le milieu de terrain de l'équipe normande est trop faible pour tenir sa place sur le terrain. ""Tu te rends compte, je ne peux pas jouer contre Arsenal !"" Cinquante ans plus tard, Daniel Druda reste le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs de première division au FCR, mais il a loupé le match à domicile le plus prestigieux de l'histoire du club parce qu'il avait la grippe. Heureusement, il était sur la pelouse d'Highbury pour le match retour. C'était le 13 janvier 1970, une date gravée dans la mémoire des Rouennais.À la fin des années 60, le plus grand club de football en Normandie n'est pas le HAC, ni le Stade Malherbe Caen, mais le FC Rouen. "", pose Claude le Roy. En mai 68, le jeune joueur à la tignasse blonde et son coéquipier François Bruant ont fait descendre l'équipe dans la rue en soutien des ouvriers en grève. ""Les grévistes avec les joueurs du FCR", se rappelle François Bruant. Dans le même temps, à Paris, des footballeurs en colère occupaient le siège de la Fédération. ", rappelle Bruant.(en 1965, N.D.L.R.)