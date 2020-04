Le jour où le Bayern Munich a humilié Johan Cruyff pour son jubilé

Quand Johan Cruyff décide de partir une première fois, en novembre 78, il invite le Bayern Munich à participer à la fête. Mais ce qui devait être un amical bon enfant vire au pugilat. Score final: 8-0. Pour les Allemands, bien entendu.



"Porcs de nazis"

"Porcs de nazis"

Pour Ruud Kaiser, à l'époque jeune joueur de l'Ajax, un jubilé, c'est simple: on invite des gens à la hauteur de l'événement, on se prend dans les bras au moment des retrouvailles, on se marre dans le vestiaire avant le match, on régale les spectateurs avec des buts agrémentés de quelques pirouettes et on finit sur un réalisation victorieuse de la vedette de la soirée. Puis tout le monde s'embrasse et boit des verres pour conclure cette belle journée. Mais ce 7 novembre 1978, jour où le roi Johan chausse -en théorie- une dernière fois les crampons, rien ne se passe comme prévu.Tout commence, il faut bien le dire, sur un malentendu. Le jour du match, les joueurs du FC Bayern atterrissent à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol où... il n'y a personne pour les accueillir. Quant à leur hôtel, où doit se dérouler la réception d'après-match, il n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Les Allemands se sentent insultés par l'accueil néerlandais. Kurt Niedermayer, jeune sociétaire du Bayern, déclare avoir l'impression d'être là. Un sens relatif de l'hospitalité auquel le légendaire gardien Sepp Maier goûte peu:C'était même bien pire que ça selon l'orgueilleux Paul Breitner:La situation n'en finit pas de s'envenimer à l'approche du match., fulmine Breitner le lendemain dans les journaux. Autre chose que les Bavarois n'apprécient pas, mais alors pas du tout: lesqui descendent des tribunes durant leur échauffement. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Celle qui conduit les leaders de