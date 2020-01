Le jour où l'Iran et les États-Unis s'affrontaient sur un terrain de foot

Gerland, 40 000 spectateurs, des tribunes qui se rentrent dans le lard, un avant-match étouffant et même un film à la télé française qui achève de mettre de l'huile sur le feu : USA-Iran a été de très loin la rencontre la plus politique du Mondial 1998 en France. Même si le match sera vécu nettement plus intensément dans un camp que dans l'autre...

Persépolitique

"À la place des journalistes sportifs, ce sont les journalistes politiques des grands médias américains qui ont débarqué juste avant le match face à l'Iran. On a eu l'impression d'être désignés comme des diplomates, comme si c'était à nous de refaire l'histoire."David Régis

" Pour la centième fois de la semaine, Jalal Talebi, le sélectionneur iranien, remâche les mêmes mots en conférence de presse. L'Iran s'apprête à défier les États-Unis, à Lyon, et l'entraîneur cherche à éteindre les braises sur lesquelles il piétine depuis qu'il a pris la tête de l'équipe iranienne, quelques jours plus tôt. Mission quasi impossible : depuis que le tirage au sort a placé l'Iran et les États-Unis dans le même groupe, tous les yeux sont rivés sur led'une baston idéologique et politique qui traîne depuis des décennies. Alors, pour le premier match de l'histoire opposant Iraniens et Américains, les enjeux sportifs sont éclipsés par les digressions géopolitiques. La prise du pouvoir du Shah soutenue par Washington en 1953, la révolution iranienne, la crise des otages de Téhéran de 1979, le drame du vol 655 d'Iran Air, abattu par un tir de missiles provenant d'un croiseur américain en 1988... Autant de conflits interposés et de contentieux que les médias des deux côtés se plaisent à condenser dans 90 minutes de football.Ce 21 juin 1998, la confrontation entre les deux nations semble ainsi destinée à se prolonger sur la pelouse de Gerland. La faute, aussi, au contexte d'avant-match. Les messages d'apaisement échangés entre le clan Clinton et Mohammad Khatami, nouveau président modéré et enclin à une ouverture sur l'Occident, sont systématiquement mis à mal par les déclarations des conservateurs iraniens, qui profitent de l'occasion pour narguer "Le Grand Satan".", Lire la suite de l'article sur SoFoot.com