Le jour où l'hôtel des adversaires du PSV a pris feu

Le 29 septembre 1971, le Hallescher FC Chemie, modeste club est-allemand, s'apprête à tenter l'exploit de battre le PSV Eindhoven en Coupe de l'UEFA. Mais la rencontre n'aura jamais lieu : la veille du match retour, l'hôtel des joueurs du HFC est réduit en cendres.





L'hippocampe argenté

À 76 ans, Klaus Urbanczyk, ancien international est-allemand, aimerait qu'on le sollicite pour autre chose que le souvenir de la nuit du 28 septembre 1971, lorsqu'il a échappé à la mort dans un terrible incendie survenu à Eindhoven. Ce jour-là, son équipe du Hallescher FC Chemie se prépare à affronter le PSV à l'occasion du match retour du premier tour de la Coupe de l'UEFA. Deux semaines plus tôt, au stade Kurt Wabbel de Halle, devant 35 000 personnes, l'aller s'est achevé sur un encourageant 0-0 face à des Bataves donnés grands favoris., se souvient Pleun Strik, le capitaine du PSV de l'époque.À l'aube des années 1970, le Hallescher FC Chemie est loin de jouer les premiers rôles de l'Oberliga est-allemande. Son principal fait d'armes est une coupe nationale glanée en 1962. En championnat, le club de Saxe-Anhalt lutte alors contre la relégation en deuxième division et vit dans l'ombre de son rival voisin, le 1. FC Magdebourg, qui truste les premières places en compagnie du Dynamo Dresde ou du FC Carl Zeiss Iéna. En 1971, les Rouge et Blanc obtiennent pourtant le meilleur classement de leur histoire : une troisième place qualificative pour la Coupe de l'UEFA. Autant dire que la joie est à son comble lorsque le tirage au sort leur offre une joute aller-retour face au prestigieux PSV Eindhoven. À l'époque, l'équipe est-allemande est composée principalement de jeunes talents sans grande expérience. À la rigueur, un homme se distingue : Klaus Urbanczyk, un défenseur central aux 34 sélections avec la. À Eindhoven, ce dernier et ses coéquipiers du HFC prennent leurs quartiers aux troisième et quatrième étages de l'hôtel("L'hippocampe argenté"). Ils occupent les lieux