So Foot • 15/11/2019 à 06:00

Le jour où l'Espagne a passé douze buts à Malte

Le 21 décembre 1983, la sélection espagnole reçoit Malte à Séville. En ballottage défavorable dans son groupe de qualification pour le championnat d'Europe, La Roja va pourtant parvenir à inverser la tendance grâce à un score historique : 12-1. Retour sur une rencontre sur fonds de polémique.

Bonello : "Je ne retournerais pas dans mon pays si je prends onze buts contre l'Espagne"

Espagne : C'était la Furia de vivre

Bien avant la période oùrégalait avec son, l'Espagne était une sélection reconnue à l'échelle européenne, mais trop peu titrée avec un seul trophée acquis sur ses terres lors de l'Euro 64. Avant de recevoir la modeste équipe de Malte pour boucler ses éliminatoires en vue de l'Euro 84 en France, les hommes de Miguel Muñoz accusent un retard de trois points sur leur adversaire principal du groupe 7 : les Pays-Bas. Vainqueurs du duel au sommet à Rotterdam en novembre (2-1), less'imposent avec la manière contre les Maltais (5-0) et possèdent dix buts d'avance avant le dernier match du groupe au Benito-Villamarín. Le tableau est donc clair : Pour terminer premiers du groupe et donc rejoindre l'Hexagone, les Espagnols doivent gagner... par onze buts d'écart. Évidemment, il s'agirait là d'un record historique.Milieu de terrain titulaire au sein de l'équipe d'Espagne, Francisco Carrasco se souvient de la préparation d'avant-match. ", explique(Le Loup, en VF)." Avec une équipe de guerriers composée d'Andoni Goikoetxea, Antonio Maceda, Poli Rincón ou Santillana, l'Espagne souhaite marquer l'histoire contre une équipe maltaise qui souhaite éviter un cataclysme. Face aux médias, le gardien John Bonello est catégorique : "" Vraiment ?Trois jours plus tard, Malte ne débarque Lire la suite de l'article sur SoFoot.com