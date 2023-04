information fournie par So Foot • 18/04/2023 à 15:33

Le jour où Kylian Mbappé a arrêté le football

Dans le livre "Nos 200 dates", So Foot revient sur les 200 dates qui racontent le foot qu'on aime. 201 dates, pour être exact : en effet, en bonus, on a imaginé le jubilé d'adieu au football de Kylian Mbappé, dans un peu plus de 10 ans, le 26 juin 2033...

« Merci pour tout. Je vous aime… Essayons toujours de rendre ce monde meilleur. »

Seul dans le rond central, Kylian Mbappé, ému et souriant, salue au micro la foule du Parc des Princes sous les flashs et les suppliques ( « Kyky, t’en va pas ! » ) avant d’entamer un tour d’honneur. Son fils T’Challa, 6 ans, court à ses côtés. C’est fini… À 35 ans, « Kyky » a décidé de raccrocher alors qu’il avait encore deux ou trois belles saisons devant lui.…

Ceci est une oeuvre de fiction. Nous ne sommes évidemment jamais allés en 2033. Toute coincidence avec des faits qui pourraient s'avérer réels est complètement fortuite.

Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com